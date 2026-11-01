به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتسال بانوان سپاهان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر، در سالن تاکسیرانی مشهد در برابر ابومسلم خراسان‌رضوی قرار گرفت و موفق شد با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد.

ملیحه فنایی و بهار آبرویی گل‌های سپاهان را در این دیدار به ثمر رساندند و سهیلا رودسری نیز زننده تنها گل ابومسلم خراسان‌رضوی بود، بهار آبرویی از سپاهان نیز در جریان این مسابقه با دریافت کارت زرد جریمه شد.

سپاهان در پایان هفته سوم، با ثبت دو پیروزی و یک شکست، شش امتیاز کسب کرده و در گروه دوم رقابت‌ها در جایگاه چهارم قرار دارد، این تیم با نور ملارد که در رتبه سوم ایستاده است، هم‌امتیاز است، اما به‌دلیل تفاضل گل کمتر، پایین‌تر از این تیم قرار گرفته است.

در دیگر دیدار نمایندگان اصفهان، پالایش نفت این شهر در گروه نخست رقابت‌ها به مصاف گلبرگ تاکستان رفت و با نتیجه چهار بر صفر شکست خورد.

در این مسابقه، ملینا مرزبان و فاطمه اعتدادی هر کدام دو گل برای گلبرگ تاکستان به‌ثمر رساندند تا این تیم با برتری قاطع برابر نماینده اصفهان، سه امتیاز مسابقه را به‌دست آورد.

یلدا تاجیک از گلبرگ تاکستان نیز در این دیدار کارت زرد دریافت کرد، همچنین زهرا باورساد عبداللهی، راضیه منصوری و یاسمین مروت‌نژاد از پالایش نفت اصفهان با دریافت کارت زرد جریمه شدند.

پالایش نفت اصفهان پس از برگزاری سه مسابقه، با دو پیروزی و یک شکست، شش امتیاز دارد و در گروه نخست در جایگاه دوم جدول قرار گرفته است، این تیم یک مسابقه بیشتر از استقلال تهران، صدرنشین گروه انجام داده است.