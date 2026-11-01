۱۵۰ تن مرغ منجمد وارد بازار کهگیلویه و بویراحمد شد

۱۵۰ تن مرغ منجمد وارد بازار کهگیلویه و بویراحمد شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از توزیع ۱۵۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در سطح استان از ابتدای آبان‌ماه تاکنون خبر داد و گفت: این محصول با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه شده است.

رضا فرازی هدف از اجرای این طرح را تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، تعدیل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات پروتئینی عنوان کرد و افزود: مرغ منجمد تنظیم بازاری با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.