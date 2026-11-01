مأموران انتظامی بابل در بازرسی از یک انبار غیرمجاز، مقادیر قابل توجهی ارزاق عمومی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جانشین انتظامی مازندران از کشف انبار غیرمجاز محل نگهداری و احتکار ارزاق عمومی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بابل خبر داد.

سردار صمد کلاگر گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با جرائم اقتصادی و مبارزه با احتکار کالا‌های اساسی، مأموران انتظامی بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار غیرمجاز محل نگهداری ارزاق عمومی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و متولی، از محل بازدید کردند و در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل توجهی ارزاق عمومی را کشف کردند.

جانشین انتظامی مازندران با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های کشف‌شده بر اساس اعلام کارشناسان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این پرونده یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار کلاگر با تأکید بر برخورد قانونی با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی افزود: احتکار کالا‌های اساسی و اخلال در چرخه توزیع اقلام مورد نیاز مردم، از مصادیق تضییع حقوق شهروندان است و پلیس با همکاری دستگاه‌های مسئول با این اقدامات برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده احتکار، نگهداری غیرمجاز یا عرضه خارج از شبکه کالا‌های اساسی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.