رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مسئولیت تدوین سند ملی نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور تا افق ۱۴۱۰ را برعهده این دانشگاه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مرتضی بختیاری گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر پس از شرکت در مناقصه معاونت علمی ریاست جمهوری و رقابت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، به‌عنوان مجری تدوین سند ملی نقشه راه فناوری‌های دریایی انتخاب شد.

وی افزود: دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تعدادی از پژوهشکده‌های تخصصی نیز در این مناقصه حضور داشتند که در نهایت، با توجه به جایگاه تخصصی و ظرفیت‌های علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مسئولیت تدوین این سند به این دانشگاه واگذار شد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به اهمیت این سند گفت: نقشه راه فناوری‌های دریایی، مرجع برنامه‌ریزی و توسعه حوزه‌های مختلف اقتصاد دریامحور کشور تا افق ۱۴۱۰ خواهد بود و تدوین آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و سازمان‌های مرتبط انجام می‌شود.

بختیاری ادامه داد: سند پیشین در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به همت دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده بود و ۱۰ بخش کلیدی اقتصاد دریامحور و صنایع مرتبط را شامل می‌شد. در بازنگری جدید نیز پیشنهاد افزودن ۶ حوزه تخصصی دیگر از سوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ارائه شده است.

وی تدوین برنامه توسعه اقتصاد دریامحور خوزستان، تهیه سند تحول آموزش علوم و فنون دریایی و بازنگری نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور را از جمله برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه اقتصاد دریامحور عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تأکید کرد: در تدوین این اسناد از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور استفاده می‌شود تا زمینه توسعه فناوری‌های دریایی فراهم شود.