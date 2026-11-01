مسیر رودخانه حریم در منطقه۱۳ ایمن سازی شد
شهردارمنطقه ۱۳ از اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی با هدف ساماندهی مسیر رودخانه و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب در مسیر رودخانه روستای همهسین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، سیدمحمدرحیم مرتضوی، با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی مدیریت شهری در برابر بارشهای فصلی پاییز و پیشگیری از وقوع سیلاب اظهار کرد:پایش و بررسی نقاط پرخطر در حریم منطقه در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی این محدوده در حال انجام است.
شهردارمنطقه۱۳ در خصوص روند اجرای این پروژه با مشارکت اداره کل حریم شهرداری تهران افزود: عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی در مسیر رودخانه روستای همهسین، پس از انجام بررسیهای میدانی، با اجرای مراحل خاکبرداری و تسطیح مسیر آغاز شده است و در ادامه، دیواری به طول ۸۰ متر و ارتفاع ۵ متر در این محدوده احداث خواهد شد.