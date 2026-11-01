مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: با هدف حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق نیروی کار، ساماندهی کارگران ساختمانی و روزمزد در این استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی پروانه در نشست تخصصی ساماندهی کارگران روزمزد ساختمانی با ارائه بسته پیشنهادی هفت‌گانه در این ارتباط افزود: محل استقرار این کارگران باید به مرکز ارائه خدمات تبدیل شود و ساماندهی آنان به جابه‌جایی محل تجمع محدود نشود.

وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق نیروی کار، مبنای اجرای این برنامه است و باید با ارائه خدمات واقعی و مشوق‌های قانونی، زمینه مشارکت داوطلبانه کارگران فراهم شود ادامه داد: مدیریت شهری باید در گام نخست، مکانی مشخص با مدیریت واحد و حداقل امکانات رفاهی تعیین کند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان بتوانند خدمات حمایتی و نظارتی خود را به‌صورت منسجم در اختیار کارگران قرار دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، افزون بر نظم‌بخشی به منظر شهری، باید دسترسی آنان به خدمات عمومی، آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های شغلی را تسهیل کند و امکان نظارت قانونی برای حفاظت از حقوق این قشر را فراهم سازد.

پروانه با تشریح بسته پیشنهادی هفت‌گانه این اداره‌کل گفت: مکان‌یابی و آماده‌سازی محل متناسب با نقاط تجمع کارگران و دسترسی آنان، نخستین بخش این پیشنهاد است.

وی بیان کرد: تعیین دستگاه متولی، تقسیم وظایف و بررسی امکان واگذاری امور به بخش خصوصی واجد صلاحیت نیز در این بسته پیش‌بینی شده تا مسئولیت دستگاه‌ها و شیوه مدیریت مرکز مشخص باشد.

پروانه، شناسایی کارگران و احراز هویت مهارتی آنان از طریق سامانه‌های موجود را بخش دیگری از این پیشنهاد برشمرد و افزود: اطلاع‌رسانی درباره مشوق‌های بیمه‌ای، آموزشی و خدمات پیگیری اختلافات کارگری باید با هدف جلب مشارکت داوطلبانه انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: پیشنهاد شده این برنامه پیش از گسترش در سطح استان بوشهر، به‌صورت آزمایشی در یک نقطه جغرافیایی اجرا شود؛ زیرا موفقیت آن به کیفیت خدمات و رغبت کارگران برای حضور داوطلبانه وابسته است.