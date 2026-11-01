استاندار ایلام با حضور در منزل علی دوست فلاحتی و هدایت دشتی، از خدمات این دو هنرمند پیشکسوت به موسیقی استان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، شب گذشته با حضور در منزل علی دوست فلاحتی و هدایت دشتی، دو تن از هنرمندان ایلامی، از خدمات آنان به موسیقی استان قدردانی کرد.

استاندار ایلام در این دیدار گفت: توجه به خواسته‌ها و مطالبات هنرمندان یکی از وظایف مسئولان است و می‌بایست جایگاه این هنرمندان در جامعه ارج نهاده شود.

وی افزود: هنرمندان سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و حمایت از آنان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

علی دوست فلاحتی و هدایت دشتی نیز در این دیدار از توجه استاندار قدردانی کردند و خواستار توجه بیشتر به عرصه موسیقی استان شدند.