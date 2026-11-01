معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های سامانه پنجره واحد زمین از ۲۶ به ۱۱ روز خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،عیسی پورسلیمی در بازدید از سامانه پنجره واحد زمین خوزستان، بر ضرورت افزایش سرعت و دقت در پاسخ‌گویی به استعلام‌ها تأکید کرد و گفت: میانگین زمان پاسخ‌گویی در این سامانه از ۲۶ روز به ۱۱ روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به ثبت ۴۶ هزار و ۷۷۸ درخواست استعلام در این سامانه افزود: از این تعداد، تنها ۴۰ درخواست به دلیل نقص مدارک یا سایر مشکلات پاسخ داده نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، سامانه پنجره واحد زمین را ابزاری برای شفاف‌سازی اطلاعات، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و شناسایی تخلفات مرتبط با اراضی دانست و ادامه داد: استفاده صحیح از ظرفیت این سامانه می‌تواند در کاهش موازی‌کاری، افزایش نظارت و پیشگیری از زمین‌خواری مؤثر باشد.

پورسلیمی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نظارت مستمر بر اراضی ملی و مقابله با تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد.

وی پیشگیری از آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، شناسایی مناطق پرخطر، آموزش عمومی و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی را از دیگر اقدامات ضروری برای صیانت از منابع طبیعی عنوان کرد.