به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سحر تاج‌بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور و رئیس دومین کنفرانس بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی با شعار «وفاق ملی برای مدیریت آلودگی هوا» اعلام کرد: این رویداد علمی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی هوای پاک ایران هم‌زمان با روز ملی هوای پاک برگزار می‌شود.

او تغییر اقلیم، منابع انتشار آلاینده‌ها، پیامد‌های سلامت و اقتصادی، حمل‌ونقل پایدار، فناوری‌های نوین پایش، کربن‌زدایی صنایع، حکمرانی و دیپلماسی محیط زیست را از محور‌های اصلی همایش برشمرد و از پژوهشگران دعوت کرد مقالات خود را تا یکم آذر به دبیرخانه ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.capm.ir مراجعه کنند.