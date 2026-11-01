به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است.

محمدرضا اصغری اظهار داشت: تاکنون دو هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی در سال زراعی جاری به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته که این اقدام گامی مهم در راستای توسعه کشت‌های استراتژیک و بهینه‌سازی مصرف آب است.

وی با اشاره به توزیع ۱۴.۴ تن انواع بذر اصلاح‌شده در میان بهره‌برداران افزود: تاکنون سطح سبز حدود دو هزار و ۳۶۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است؛ ضمن آنکه بیشترین سطح زیر کشت کلزا در استان به ترتیب با یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار مربوط به شهرستان پلدشت و پس از آن شهرستان‌های بوکان و میاندوآب است.

اصغری با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: برای تقویت رشد مزارع و افزایش بهره‌وری، تاکنون ۴۱۷ تن انواع کود‌های شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه میان کلزاکاران توزیع و مصرف شده است و در کنار آن، عملیات مبارزه با علف‌های هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ نیز در سطح ۷۱۵ هکتار از اراضی زیر کشت به مرحله اجرا درآمده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت و روش‌های نوین آبیاری از جمله نوار‌های تیپ را به‌کارگیری می‌کنند، با بسته‌های حمایتی ویژه شامل اعطای تسهیلات، تأمین بذور گواهی‌شده و کود‌های یارانه‌ای پشتیبانی و حمایت می‌شوند.