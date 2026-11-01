توسعه کشت دانههای روغنی در آذربایجان غربی؛ ۳۶۵ هکتار به کلزا اختصاص یافت
در راستای تقویت امنیت غذایی، ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به کشت کلزا اختصاص یافته است تا سهم تولید دانههای روغنی افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است.
محمدرضا اصغری اظهار داشت: تاکنون دو هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی در سال زراعی جاری به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته که این اقدام گامی مهم در راستای توسعه کشتهای استراتژیک و بهینهسازی مصرف آب است.
وی با اشاره به توزیع ۱۴.۴ تن انواع بذر اصلاحشده در میان بهرهبرداران افزود: تاکنون سطح سبز حدود دو هزار و ۳۶۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است؛ ضمن آنکه بیشترین سطح زیر کشت کلزا در استان به ترتیب با یکهزار و ۱۰۰ هکتار مربوط به شهرستان پلدشت و پس از آن شهرستانهای بوکان و میاندوآب است.
اصغری با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: برای تقویت رشد مزارع و افزایش بهرهوری، تاکنون ۴۱۷ تن انواع کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه میان کلزاکاران توزیع و مصرف شده است و در کنار آن، عملیات مبارزه با علفهای هرز باریکبرگ و پهنبرگ نیز در سطح ۷۱۵ هکتار از اراضی زیر کشت به مرحله اجرا درآمده است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت و روشهای نوین آبیاری از جمله نوارهای تیپ را بهکارگیری میکنند، با بستههای حمایتی ویژه شامل اعطای تسهیلات، تأمین بذور گواهیشده و کودهای یارانهای پشتیبانی و حمایت میشوند.