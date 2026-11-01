فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به جیرفت از راه‌اندازی خدمات گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری خودرو دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار احمد رضا رادان در بازدیدی سر زده به همراه نماینده و دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با هدف استقرار معاونت‌های مختلف انتظامی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی جنوب استان به جیرفت سفر کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور از برنامه‌ریزی برای استقرار پلیس‌های تخصصی و راه‌اندازی خدمات گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری در جیرفت خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تقویت امنیت و تسهیل دسترسی مردم جنوب کرمان به خدمات انتظامی انجام می‌شود.

سردار احمدرضا رادان با اشاره به گستردگی استان کرمان و اهمیت مسائل امنیتی در این منطقه اظهار کرد: با توجه به وسعت استان و حساسیت‌های امنیتی آن، موضوع استقرار فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان با مرکزیت جیرفت مطرح شد که با پیگیری مردم و تلاش‌های دکتر بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دنبال شد.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در دوران حیات سرلشکر شهید باقری افزود: در همان مقطع موضوع فرماندهی انتظامی جنوب کرمان مطرح شد و با موافقت انجام‌شده، استقرار این فرماندهی در مرکزیت جیرفت در دستور کار قرار گرفت. رادان بیان کرد: اگرچه استقرار آن در شرایط جنگی انجام شد، اما با توجه به علاقه به مردم جنوب کرمان و حمایت آنان از انقلاب اسلامی، تصمیم بر این شد که با کمک مسئولان زمینه استقرار این فرماندهی فراهم شود.