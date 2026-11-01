در فرانسه، معترضان در شهر گَپ، مجسمه‌ای بزرگ از مکرون را به آتش کشیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از کلش ریپورت؛ معترضان در شهر گَپ در آلپ فرانسه، در سومین آخر هفته اعتراضات علیه هزینه‌های زندگی، مجسمه‌ای بزرگ از امانوئل مکرون را به آتش کشیدند و در اطراف آن حلقه زدند و رقصیدند.

روی تابلویی نصب شده روی یک گاری نوشته شده بود: «در آرامش نخواب».

به گفته وزارت کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسر این کشور به حدود ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافت؛ این رقم در ۲۴ اکتبر ۴۱۰ هزار نفر و در ۱۷ اکتبر ۵۵۰ هزار نفر بود.

اعتراضات روز شنبه آرام‌تر از دو آخر هفته گذشته بود، هرچند در پاریس به سوی پلیس کوکتل مولوتف پرتاب شد.