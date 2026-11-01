رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت پایش و راستی‌آزمایی آمار تخصیص و مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جواد سلطانی‌کاظمی در نشست مشترک پایش برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با استادان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پس از ابلاغ برنامه سازگاری با کم‌آبی خوزستان در بهار سال ۱۴۰۰، پایش و ارزیابی میزان واقعی صرفه‌جویی آب پس از حدود چهار سال اجرا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این ارزیابی با محوریت استانداری خوزستان و از سوی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام می‌شود تا نقاط قوت و ضعف برنامه مشخص و برای مدیریت بهتر منابع آب در آینده برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به پیش‌بینی اختصاص حداقل ۲۲ میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی در قالب این برنامه گفت: تأمین اعتبار مناسب و افزایش بهره‌وری از راهبردهای مهم صرفه‌جویی در مصرف آب است.

سلطانی‌کاظمی افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش مصرف آب، اصلاح قوانین و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان را از الزامات مدیریت بهینه منابع آب دانست.

وی همچنین از آمادگی سازمان جهاد کشاورزی برای برگزاری نشست‌های پایش برنامه سازگاری با کم‌آبی در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، ۱۴ درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.