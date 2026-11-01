دانش‌آموزان شهرستان اشکذر در آستانه تقارن ایام فاطمیه با یوم‌الله ۱۳ آبان، دو سروده جدید انجمن ادبی شهید گمنام اشکذر را با مضامین ولایت‌مداری، عفاف و حجاب، هویت دینی و مبارزه با استکبار اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دانش‌آموزان شهرستان اشکذر در آستانه تقارن ایام فاطمیه با یوم‌الله ۱۳ آبان، دو سروده جدید انجمن ادبی شهید گمنام اشکذر را با مضامین ولایت‌مداری، عفاف و حجاب، هویت دینی و مبارزه با استکبار اجرا کردند. این دو اثر آیینی با عناوین «بعثت فاطمی» و «یزد شریف» به مناسبت تقارن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تولید و توسط دانش‌آموزان شهرستان اشکذر اجرا شده است.

نوحه «بعثت فاطمی» در دو قطعه، با محوریت معرفی سیره ولایت‌مداری، حجاب و عفاف حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین فرهنگ و غیرت فاطمی امت اسلامی در صحنه‌های اجتماعی و حضور در میدان می‌پردازد.

همچنین سروده «یزد شریف» در قالب یک نوحه آیینی، جلوه‌هایی از هویت حسینی و فاطمی مردم استان یزد را به تصویر می‌کشد و با تأکید بر جایگاه این استان به‌عنوان سرزمین دارالعباده ، پیوند عمیق مردم یزد با فرهنگ عاشورا و مکتب فاطمی را بازتاب می‌دهد.

این دو اثر از تولیدات انجمن ادبی شهید گمنام اشکذر است که با اجرای دانش‌آموزان، تلاش دارد مفاهیم دینی، انقلابی و هویت بومی را در قالب سرود و نوحه به نسل نوجوان منتقل کند.