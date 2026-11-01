به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله شانس مجدد به مصاف جیمز گرین از آمریکا رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۲ به سود یزدانی به پایان رسید و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد. یزدانی در مرحله رده‌بندی برای کسب مدال برنز با سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی کشتی خواهد گرفت.

یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد.

پیش از این میلاد والی زاده در مرحله شانس مجدد دو بار روی تشک رفت که در مسابقه اول مقابل حریف گواتمالایی پیروز میدان شد، اما در دومین مسابقه برابر حریف روس با وجود اینکه کشتی پرامتیازی بود، اما با حرف و حدیث داوری شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.