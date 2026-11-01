فصل جدید مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» با عنوان «فصل رویش»، به زودی روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود؛ رقابتی با حضور ۶۴ نوجوان از استان‌های مختلف کشور که در میدان زبان و ادبیات فارسی به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «فصل رویش» با حضور ۳۲ دختر و ۳۲ پسر نوجوان، فرصتی برای سنجش دانش ادبی، کشف استعداد‌ها و آشنایی بیشتر نسل جدید با گنجینه زبان فارسی فراهم می‌کند.

گروه تولید «دو نقطه» برای شناسایی و انتخاب شرکت‌کنندگان، به استان‌های مختلف کشور سفر کرد و پس از بررسی استعداد‌های نوجوانان، ۶۴ نفر را برای حضور در این رقابت برگزید.

در «فصل رویش»، واژه‌ها تنها موضوع پرسش‌ها نیستند؛ آنها دریچه‌ای به سوی شناخت میراث ادبی و فرهنگی ایران‌اند.

این مسابقه می‌کوشد با پیوند دادن شور رقابت به شیرینی آموختن، زمینه انس بیشتر نوجوانان با زبان فارسی را فراهم کند؛ زبانی که با هر نسل، فرصتی تازه برای رویش می‌یابد.

مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری، با اجرای نیما کرمی، کارگردانی علیرضا گرانپایه و سردبیری مصطفی صاحبی تولید می‌شود.