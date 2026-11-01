جوان روستایی در ارموی دره‌شهر، با راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی دو منظوره، علاوه بر اشتغال‌زایی، سهمی در تأمین فرآورده‌های دامی بازار استان ایلام دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «روح‌اله زینی‌وند» تولیدکننده روستایی در ارموی دره‌شهر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در روستا، یک واحد گاوداری صنعتی دو منظوره در قالب پنج سالن گاو گوشتی و شیری با نژاد هلشتاین راه‌اندازی کرده است؛ اقدامی که به گفته او، نقطه آغاز مسیری هدفمند از یک تصمیم تا اشتغال و تولید بوده است.

«زاهد زینی‌وند» مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر، نیز با اشاره به ظرفیت دامداری این شهرستان گفت: در حال حاضر ۵۸ واحد گاوداری صنعتی و نیمه‌صنعتی با اشتغال مستقیم ۱۲۰ نفر در دره‌شهر فعال هستند و حاصل بهره‌وری آنها، تولید سالانه ۶۰۰ تن گوشت قرمز و ۸۵۰ تن شیر است.

واحد گاوداری روح‌اله زینی‌وند در روستای ارموی، نمونه‌ای از حرکت جوانان روستایی به سمت تولید و اشتغال است؛ مسیری که به گفته مسئولان، می‌تواند الگویی برای سایر روستاییان استان ایلام باشد.