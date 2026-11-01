پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از پاکسازی ۲۰ هزار مترمربع از دیوارهای شهر در سهماهه تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید محمد میرجلیلی ضمن اشاره به اهمیت سیمای بصری در شهر میراث جهانی یزد اظهار داشت: در بازه سهماهه تابستان سال جاری، عملیات پاکسازی دیوارهها و جدارههای شهری به میزان ۲۰ هزار مترمربع به اجرا درآمده است.
میرجلیلی افزود: علاوه بر پاکسازی دیوارهها، عملیات «سندپلاست» که به صورت پاشش ماسه و مواد مخصوص تحت فشار بالا برای حذف لایههای قدیمی رنگ و آلودگی انجام میشود، نیز به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در معابر و دیوارههای سطح شهر انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه دیوارنویسیهای غیرمجاز و آلودگیهای بصری، سلامت ذهنی شهروندان و حقوق شهروندی را تحتتأثیر قرار میدهد، خاطرنشان کرد: حفظ پاکیزگی و زیبایی شهری بهویژه در بافت تاریخی که هویت ملی و میراث جهانی محسوب میشود، اولویت اصلی این سازمان است.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تصریح کرد: زیباسازی چهره شهر یک اقدام مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ارائه تصویری شایسته از دارالعباده یزد به شهروندان و گردشگران است.
میرجلیلی در پایان از شهروندان خواست؛ برای مشارکت در حفظ منظر شهری، هرگونه تخریب یا دیوارنویسی غیرمجاز را به سامانه ۱۳۷ شهرداری یزد گزارش دهند.