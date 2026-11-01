به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید محمد میرجلیلی ضمن اشاره به اهمیت سیمای بصری در شهر میراث جهانی یزد اظهار داشت: در بازه سه‌ماهه تابستان سال جاری، عملیات پاک‌سازی دیواره‌ها و جداره‌های شهری به میزان ۲۰ هزار مترمربع به اجرا درآمده است.

میرجلیلی افزود: علاوه بر پاک‌سازی دیواره‌ها، عملیات «سندپلاست» که به صورت پاشش ماسه و مواد مخصوص تحت فشار بالا برای حذف لایه‌های قدیمی رنگ و آلودگی انجام می‌شود، نیز به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در معابر و دیواره‌های سطح شهر انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه دیوارنویسی‌های غیرمجاز و آلودگی‌های بصری، سلامت ذهنی شهروندان و حقوق شهروندی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: حفظ پاکیزگی و زیبایی شهری به‌ویژه در بافت تاریخی که هویت ملی و میراث جهانی محسوب می‌شود، اولویت اصلی این سازمان است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تصریح کرد: زیباسازی چهره شهر یک اقدام مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ارائه تصویری شایسته از دارالعباده یزد به شهروندان و گردشگران است.

میرجلیلی در پایان از شهروندان خواست؛ برای مشارکت در حفظ منظر شهری، هرگونه تخریب یا دیوارنویسی غیرمجاز را به سامانه ۱۳۷ شهرداری یزد گزارش دهند.