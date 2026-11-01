

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل صداوسیمای استان لرستان در نشست قرارگاه رسانه ای ۱۳ آبان ،روز دانش آموز و روز ملی استکبار ستیزی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، بر ضرورت تولید محتوای فاخر، اثرگذار و متناسب با زبان نسل جدید تأکید کرد.



حامد فتحی بیان با اشاره به اجرای پویش سراسری هم کلاسی من ،قهرمان من و پویش وارثان ماکان در لرستان بیان کرد:اجرای این پویش ها با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش آموز ،بستری برای مشارکت دانش آموزان در پاسداشت یاد قهرمانان دانش آمور شهید در روز ۱۳ آبان فراهم می کند.



همچنین در این نشست، ظرفیت‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای برای تبیین ابعاد راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و هماهنگی دستگاههای فرهنگی استان برای انعکاس و پوشش برنامه‌های این مناسبت ملی و انقلابی مورد بررسی قرار گرفت.



راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور ،روز چهارشنبه در ۲۸ نقطه استان لرستان برگزار می‌شود.