فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۶۳ سلاح جنگی و ۱۲۷ سلاح شکاری در چند عملیات هماهنگ پلیسی خبر داد و گفت: در این عملیات‌ها یک‌هزار و ۴۲۱ فشنگ نیز ضبط و ۱۳۵ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سردار سید محمود میرفیضی گفت: مأموران انتظامی خوزستان در چند عملیات هماهنگ و با اجرای طرح‌های پیشگیرانه، موفق به کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز در نقاط آلوده به سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، یک‌هزار و ۴۲۱ فشنگ مربوط به سلاح‌های کشف‌شده نیز ضبط شد.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به دستگیری ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح‌های غیرمجاز تصریح کرد: متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار میرفیضی تأکید کرد: مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و برخورد با مخلان امنیت، با جدیت در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار دارد.

پیش از این نیز فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۲۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری ۱۴۹ متهم در عملیاتی جداگانه خبر داده بود.