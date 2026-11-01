هواشناسی کشاورزی با پیش‌بینی بارش، وزش باد شدید و کاهش دما در روز‌های آینده، درباره تسریع برداشت محصولات هشدار داد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی در هفته پیش‌رو، به کشاورزان توصیه کرد برداشت محصولات رسیده، به‌ویژه سیب و انگور در شمال‌غرب، ذرت در قزوین و انار و سیب در استان مرکزی را تسریع کنند.

تنظیم دما و رطوبت سالن‌های دام و طیور، محافظت از علوفه و نهاده‌ها در برابر نفوذ آب باران، برنامه‌ریزی برای کشت‌های پاییزه و هوادهی استخر‌های پرورش ماهی از دیگر توصیه‌های این هفته است.

همچنین زعفران‌کاران برداشت گل را به بعد از بارندگی و خشک‌شدن گل‌ها موکول کنند.



مجتبی روحی گزارش می دهد: