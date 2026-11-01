به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس هشدار زرد شماره ۳۹ هواشناسی آذربایجان غربی از فردا با ورود امواج بارشی رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید استان را فرا می‌گیرد.

براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی، مخاطره رگبار باران و رعدوبرق، مه گرفتگی و تندباد لحظه‌ای از دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۱۱) آغاز می‌شود و تا اواخر هفته، تمام مناطق استان را در بر می‌گیرد.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، برخورد صاعقه، کاهش دید و لغزندگی در محور‌های مواصلاتی وآسیب به سازه‌های سبک دور از انتظار نیست.

هواشناسی با اشاره به احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای، از هم استانی‌ها خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.