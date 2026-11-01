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آذربایجان غربی از فردا شاهد موج تازهای از ناپایداریهای جوی خواهد بود؛ بارشهای رگباری، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید، پدیدههای غالب جوی در روزهای پیش رو خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس هشدار زرد شماره ۳۹ هواشناسی آذربایجان غربی از فردا با ورود امواج بارشی رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید استان را فرا میگیرد.
براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی، مخاطره رگبار باران و رعدوبرق، مه گرفتگی و تندباد لحظهای از دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۱۱) آغاز میشود و تا اواخر هفته، تمام مناطق استان را در بر میگیرد.
در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه، کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی وآسیب به سازههای سبک دور از انتظار نیست.
هواشناسی با اشاره به احتمال خسارت به سازههای موقت و بناهای نیمه کاره در اثر تندباد لحظهای، از هم استانیها خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، فعالیتهای کوهنوردی و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.