وزیر نیرو از برنامه این وزارتخانه برای عبور تعداد کنتور‌های هوشمند از ۱۰ میلیون دستگاه خبر داد و گفت: توسعه سامانه‌های پشتیبان، مولد‌های اضطراری و ذخیره‌ساز‌های انرژی با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه‌های حیاتی و تداوم تأمین آب و برق در شرایط بحرانی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی زیرساخت‌های کشور در برابر شرایط بحرانی افزود: وزارت نیرو با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت‌های پشتیبان و افزایش تاب‌آوری شبکه‌ها، تأمین پایدار نیاز‌های ضروری و مراکز حساس را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور گفت: همدلی و همکاری مردم از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل است، اما دستگاه‌های مسئول نیز باید با اقدامات فنی و اجرایی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را فراهم کنند.

وزیر نیرو عادلانه‌سازی مصرف را از محور‌های مهم برنامه‌های این وزارتخانه دانست و افزود: هدف از مدیریت مصرف این است که در شرایط بحران، ضمن بهره‌مندی از همکاری مردم، نیاز‌های ضروری و مشخص مراکز حساس کشور نیز تأمین شود.

علی‌آبادی گفت: برای افزایش پایداری شبکه‌ها و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط خاص، استفاده از ظرفیت‌های پشتیبان از جمله مولد‌های دیزلی اضطراری و سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی افزود: تمهیدات فنی و عملیاتی در حال اجراست تا هنگام بروز بحران یا حملات، با تغییر آرایش و نحوه بهره‌برداری از شبکه، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها کاهش یابد و تأمین نیاز‌های ضروری با پایداری بیشتری ادامه پیدا کند.

عبور کنتور‌های هوشمند از ۱۰ میلیون دستگاه

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی شبکه برق گفت: وزارت نیرو در نظر دارد تعداد کنتور‌های هوشمند را از مرز ۱۰ میلیون دستگاه عبور دهد تا آثار این اقدام در پایداری شبکه نمایان شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه همزمان با توسعه فناوری‌های دیجیتال، مصرف برق نیز افزایش می‌یابد، مدیریت مصرف را از اولویت‌های وزارت نیرو برشمرد و افزود: در این زمینه اقدام‌هایی از جمله مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و انشعاب‌های غیرقانونی انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های تأمین پایدار آب گفت: استفاده از فیدر‌های خاص، مولد‌ها و ذخیره‌ساز‌ها از جمله راهکار‌هایی است که برای جلوگیری از وقفه در تأمین آب آشامیدنی مردم دنبال می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به تجربیات کشور در مدیریت شرایط بحرانی، دوران دفاع مقدس و حملات اخیر را از پشتوانه‌های افزایش آمادگی زیرساخت‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آسیب‌پذیری شبکه‌های حیاتی در بحران‌های احتمالی کاهش یابد.