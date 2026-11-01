مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان دانش‌آموزان، مدرسه و کتابخانه را دو بال مکمل در تربیت نسل آینده دانست و بر تقویت همکاری‌های مشترک آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی برای ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اسفندیار صادقی در آیین اختتامیه دومین جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر با بیان اینکه توجه به کتاب و کتابخوانی به معنای بها دادن به علم، دانایی، آگاهی و ارزش‌های والای انسانی است اظهار کرد: کتابداران و کتابیاران سفیران دانایی و معماران فرهنگ مطالعه در جامعه هستند و نقش آنان در ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار فراتر از امانتداری کتاب است.

وی افزود: کتابداران و کتابیاران در هدایت فکری و فرهنگی نسل آینده نقش موثری دارند و دانش‌آموزانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند علاوه بر خدمت به کتاب، در شناسایی استعداد‌ها و هدایت علایق مطالعاتی سایر دانش‌آموزان نیز اثرگذار هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: تکریم دانش‌آموزان کتابیار و افرادی که در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه فعالیت می‌کنند، در حقیقت تکریم علم، آگاهی و موفقیت انسان‌هاست و باید جایگاه این افراد در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

صادقی با اشاره به نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه گفت: کتابخانه‌ها باید به‌ عنوان پایگاه‌های یادگیری، تعامل اجتماعی و رشد فکری شناخته شوند؛ چرا که هر اندازه افراد با کتاب و کتابخوانی انس بیشتری داشته باشند، زمینه رشد فکری و پیشرفت جامعه نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

وی کتابخوانی را از مولفه‌های اساسی تربیت دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: مطالعه کتاب در رشد فکری، پرورش خلاقیت و تقویت قدرت تحلیل دانش‌آموزان نقش بی‌بدیلی دارد و اگر به دنبال افزایش قدرت تشخیص، تفکر انتقادی و استدلال در دانش‌آموزان هستیم، باید آنان را به مطالعه کتاب‌هایی فراتر از کتاب‌های درسی ترغیب کنیم.

وی ادامه داد: دانش‌آموز موفق کسی است که در طول زندگی، علاوه بر کتاب‌های درسی، آثار و منابع مطالعاتی متنوعی را نیز مطالعه کند؛ چراکه این امر به تقویت مهارت‌های خواندن، نوشتن، تجزیه‌وتحلیل و قدرت تفکر کمک می‌کند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین از مدیران مدارس و معاونان پرورشی خواست زمینه برگزاری و توسعه مسابقات کتابخوانی را در مدارس فراهم کنند و افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی علاوه بر افزایش انگیزه مطالعه، موجب تقویت خلاقیت دانش‌آموزان و ایجاد تجربه‌های مثبت و ماندگار از انس با کتاب می‌شود.

وی با اشاره به نقش کتاب‌های غیردرسی در تکمیل فرایند آموزش اظهار کرد: کتابخوانی مکمل آموزش رسمی است و مطالعه منابع خارج از محتوای کتاب‌های درسی می‌تواند به تعمیق یادگیری، افزایش ماندگاری آموخته‌ها و اثربخشی بیشتر آموزش منجر شود.

وی با بیان اینکه برای استفاده از منابع مطالعاتی لزوماً نیازی به خرید کتاب نیست گفت: دانش‌آموزان می‌توانند از ظرفیت کتابخانه‌های مدارس و کتابخانه‌های عمومی سطح شهر استفاده کنند و با بهره‌گیری از این منابع، دانش و مهارت‌های خود را توسعه دهند.

صادقی در ادامه بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و تعامل و هم‌افزایی میان آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی را یکی از الزامات تحقق این هدف دانست.

وی با اعلام آمادگی آموزش و پرورش برای گسترش همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی بیان کرد: اعتقاد داریم مدرسه و کتابخانه دو بال مکمل در تربیت نسل آینده کشور هستند و قرار گرفتن این دو مجموعه در کنار یکدیگر می‌تواند به پرورش انسان‌هایی دانا، خلاق و آگاه منجر شود.

وی افزود: آموزش و پرورش برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی آمادگی دارد و در صورت وجود هرگونه مانع در این مسیر، برای رفع آن اقدام خواهد کرد تا کتابخانه‌های عمومی بیش از گذشته به پایگاه‌های مکمل تربیتی دانش‌آموزان تبدیل شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با استقبال از برگزاری نشست‌های کتابخوانی، مسابقات مطالعه، نقد و معرفی کتاب در مدارس خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی ظرفیت مناسبی برای تکمیل فرایند آموزش و تربیت دانش‌آموزان دارند و می‌توان با برنامه‌ریزی و تعامل بیشتر از این ظرفیت در راستای ارتقای سطح آگاهی و رشد فکری نسل آینده بهره گرفت.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه، کتابخانه و کتابداران در مسیر تربیت نسل آینده اظهار کرد: اگر مدرسه محل آموزش و دانایی است، کتابخانه محل تعمیق دانایی و کتابدار و کتابیار راهنمای حرکت در مسیر دانایی هستند. آینده روشن جامعه از کلاس درس آغاز می‌شود، در کتابخانه ادامه می‌یابد و با اندیشه نسل کتاب‌خوان به ثمر می‌نشیند.

اسد بابایی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر، ترویج فرهنگ کتابخوانی در مدارس و مشارکت دادن دانش‌آموزان در فعالیت‌های کتابخانه‌ای را از اهداف اصلی این جشنواره عنوان کرد.

بابایی با دعوت از دانش‌آموزان برای همکاری در ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، تشویق دانش‌آموزان به همراهی با کتابخانه‌های عمومی و تبدیل شدن آنها به مروجان کتابخوانی در مدارس است. دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌های محله خود، کتاب‌های مورد علاقه‌ خود را امانت بگیرند و آنها را در فضا‌های پیش‌بینی‌ شده در مدارس در اختیار سایر دانش‌آموزان قرار دهند.

وی افزود: کتابیاران می‌توانند در صف‌های صبحگاهی و کلاس‌های درس برای دوستان خود کتاب بخوانند و با معرفی آثار مختلف زمینه علاقه‌مندی بیشتر همسالانشان به مطالعه را فراهم کنند.

وی با تاکید بر تاثیر کتابخوانی در افزایش آگاهی و قدرت درک دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزانی که اهل مطالعه هستند، مفاهیم را بهتر درک می‌کنند، از سواد و آگاهی بیشتری برخوردار می‌شوند و در برابر فریب و اطلاعات نادرست قدرت تشخیص بالاتری خواهند داشت. این دانش‌آموزان در آینده می‌توانند افرادی مفید و اثرگذار برای خانواده و جامعه باشند.

بابایی با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها و دانش‌آموزان به استفاده صحیح از فضای مجازی، نسبت به پیامد‌های غلبه سرگرمی‌های مجازی بر مطالعه هشدار داد و افزود: دوری از کتاب و غرق شدن در بازی‌ها و سرگرمی‌های فضای مجازی می‌تواند فرصت رشد مهارت‌های فردی، قدرت تصمیم‌گیری و توسعه دایره واژگان را از دانش‌آموزان بگیرد.

وی در ادامه از دانش‌آموزان خواست با مطالعه مستمر، اهدای کتاب و حضور در کتابخانه‌های عمومی، در گسترش فرهنگ کتابخوانی مشارکت کنند و اظهار کرد: از شما دانش‌آموزان می‌خواهم به کتابخوانی متعهد باشید، کتاب را به یکدیگر هدیه دهید و با حضور در کتابخانه‌ها، فرهنگ مطالعه را در میان دوستان و همکلاسی‌های خود گسترش دهید.

وی با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار دانش‌آموز در سامانه کتابیاری استان ثبت‌نام و شناسایی شده‌اند که در طول سال برای رونق فعالیت‌های کتابخانه‌ای در مدارس و توسعه فرهنگ مطالعه در سطح استان تلاش می‌کنند.