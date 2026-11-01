با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه بوکان نزدیک به پنج تن دارو‌های بیماران خاص، شیر خشک و سرم و ... احتکار شده در یک انبار غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه شهرستان بوکان، نزدیک به پنج تن اقلام دارویی شامل دارو‌های بیماران خاص و شیر خشک و سرم و ... که در یک انبار غیرمجاز احتکار شده بود با همکاری شبکه بهداشت و درمان کشف و عوامل کشف و ضبط و دو فرد دخیل دستگیر شدند.

براساس اطلاعیه سپاه بوکان کسانی‌که با احتکار، گرانفروشی و قاچاق دارو موجب اخلال در زنجیره تأمین دارو‌ها برای بیماران و شهروندان می‌شوند، برابر قانون به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

سازمان اطلاعات سپاه مصمّم است با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در امر امنیت و آسایش جامعه می‌گردد، برخورد جدّی و قانونی نماید و در این راستا شهروندان گرامی می‌توانند اخبار و گزارش‌های خود را از طریق سامانه خبری ۱۱۴ اطلاع دهند