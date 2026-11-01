فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۵۷۳ فقره سرقت و دستگیری ۲۸۴ سارق در اجرای طرح یک‌هفته‌ای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان سردار حسین نجفی گفت: این طرح با محوریت پلیس آگاهی و با تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی در سراسر استان اجرا شد که در جریان آن، علاوه بر دستگیری ۲۸۴ سارق، ۴۷ نفر از مال‌خران اموال مسروقه و ۱۰ محکوم متواری نیز دستگیر شدند.

وی با اشاره به جزئیات کشفیات این طرح افزود: ۲۱ فقره سرقت منزل، ۱۵۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، ۱۲ فقره سرقت خودرو، ۴۳ فقره سرقت موتورسیکلت، ۱۱۴ فقره سرقت قطعات و تجهیزات داخل خودرو، ۵۶ فقره سرقت سیم و کابل برق و ۱۵۷ فقره سایر سرقت‌ها کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف بیش از هزار و ۹۰۰ قلم انواع اموال مسروقه خبر داد و گفت: این اموال پس از طی مراحل قانونی به مال‌باختگان تحویل داده می‌شود.

سردار نجفی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با سرقت، از شهروندان خواست در حفظ و نگهداری اموال خود دقت کنند و در صورت مشاهده افراد مشکوک یا فعالیت سارقان در محله‌ها، موضوع را از طریق پلیس آگاهی، کلانتری‌ها یا سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه استان همدان در حوزه کشف سرقت در کشور گفت: همدان از ابتدای سال تاکنون رتبه دوم کشور را در زمینه کشف سرقت به دست آورده است.