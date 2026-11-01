تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «نسخه آزمایشی» در گفت‌وگویی مشروح به تشریح ایده هوش مصنوعی در قاب طنز، فرآیند نگارش فیلم‌نامه، انتخاب بازیگران و چالش‌های ساخت این اثر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای ایرج محمدی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «نسخه آزمایشی» با حضور در استودیو شبکه خبر در پاسخ به پرسشی درباره نحوه شکل‌گیری ایده این مجموعه گفت: باید بخشی از سریال‌های ما به روز باشد،­ با توجه به گسترش فناوری هوش مصنوعی در جهان و کشور و ارتباط روزمره مردم با آن، در کشور ما جایگاهی دارد و تکنولوژی مدرنی است که خیلی از کار‌ها را می‌تواند انجام دهد، ­لذا ایده ساخت مجموعه‌ای شکل گرفت که در آن یک پروفسور با ساخت ربات‌ها و استفاده از هوش مصنوعی، تلاش کند فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش‌های ایرانی اسلامی را به آنها بیاموزد و ما تلاش کردیم در این بخش­ به عنوان پیش‌قراول در این حوزه عمل کنیم و آنچه که به ذهن من می‌رسد ­این است که هوش مصنوعی برای انسان­ به عنوان یک دستیار است و می‌توان از قابلیت‌های آن استفاده کرد.

وی در خصوص نگاه منفی به هوش مصنوعی­ افزود: با تکنولوژی نمی‌شود مقابله کرد، باید تکنولوژی را به تسخیر خود درآورد و این مجموعه نگاهی منفی یا سلبی به فناوری ندارد؛ بلکه هوش مصنوعی را دستیاری کارآمد برای انسان می‌داند.

وی ادامه داد: البته در کنار مزایا، عارضه‌ها و چالش‌های ناشی از عدم تربیت صحیح این فناوری توسط تنظیم‌گر یا مخترع را نیز با زبانی طنز و در بستر خانواده به تصویر کشیده‌ایم تا مشخص شود درک احساسات انسانی برای ربات‌ها چقدر دشوار است.

تهیه‌کننده «نسخه آزمایشی» درباره فرآیند نگارش فیلم‌نامه افزود: این کار نزدیک به یک سال طول کشید. ابتدا ایده را با نویسندگان برجسته حوزه طنز یعنی مصطفی زندی، پیمان جزینی و نصیب عرب‌امینی در میان گذاشتیم، ­سوژه برای آنها جذاب و بدیع بود و کار طراحی قصه و ساختار اپیزودیک آغاز شد.

محمدی درباره انتخاب مسعود اطیابی به عنوان کارگردان و ترکیب بازیگران گفت: آقای اطیابی با سابقه درخشان در سینمای طنز، پس از مطالعه طرح، جذب این ایده شد و هدایت اثر را بر عهده گرفت.

وی­ در خصوص انتخاب بازیگران افزود: در انتخاب بازیگران نیز تلاش کردیم از ترکیبی از هنرمندان باسابقه و توانا همچون هومن برق نورد، منوچهر فرجاد، رویا میرعلمی، محمد نادری و نگار فروزنده در کنار بازیگران جوان و نسل‌های مختلف استفاده کنیم که با وجود دشواری‌های تولید در شرایط خاص، با دل و جان پای کار آمدند.

این تهیه کننده درباره بازخورد‌های مخاطبان افزود: خوشبختانه فیدبک‌ها و بازخورد‌های بسیار خوبی از سوی مردم داشتیم؛ چرا که موضوعات مطرح‌شده غیرواقعی نیست و خانواده‌ها شبانه‌روز با این دغدغه‌ها درگیر هستند.

محمدی درباره عناصر کلیدی در طراحی شوخی‌ها گفت: در کار طنز سه عنصر بسیار اهمیت دارد؛ نخست «متن» است که با حضور نویسندگان توانا، زمینه و موقعیت‌های شوخی و قصه را به‌خوبی خلق می‌کنند.

عامل دوم، کارگردانی است؛ آقای اطیابی با سابقه درخشان در حوزه طنز، هدایت بازیگران را به راحتی انجام می‌دهند. عنصر سوم نیز «بازیگر» است که باید قابلیت و انعطاف لازم برای اجرای طنز را داشته باشد.

در نهایت، ترکیب این سه عامل یعنی کارگردانی، بازیگری و نویسندگی، موقعیت طنز را به وجود می‌آورد.

محمدی با اشاره به سختی‌های ساخت آثار کمدی افزود: تولید کار طنز بسیار دشوار است، زیرا هدف نهایی نشاندن لبخند بر لبان مردم است و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم آثار جذابی در حوزه‌های نوین مانند فناوری و رباتیک تولید کنیم.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این پرسش که «نسخه آزمایشی» چه جایگاهی در کارنامه کاری‌اش دارد، بیان کرد: من همه کارهایم را دوست دارم و برای آثارم درجه‌بندی قائل نیستم تا بگویم فلان کار از دیگری بهتر است؛ این مخاطبان، کارشناسان و منتقدان هستند که باید به آثار امتیاز دهند.

وی در پایان و در خصوص احتمال ساخت فصل دوم «نسخه آزمایشی» گفت: من به ساخت فصل دوم بدون طراحی قبلی اعتقادی ندارم. البته در ساختار جدید فیلمسازی، مفهومی به نام «سیزن» (فصل‌بندی نوین) رایج شده است؛ مثلاً اثری در ۳۰ قسمت طراحی می‌شود، اما ۱۰ قسمت نخست ساخته و پخش می‌شود تا بازخورد‌ها بررسی شود و سپس برای ادامه کار یا ساخت سیزن دوم تصمیم‌گیری شود.این ایده جدیدی است که بیشتر در پلتفرم‌ها تجربه می‌شود و برای تلویزیون نیز می‌تواند الگو باشد.