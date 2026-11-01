رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آمادگی مولد‌های برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی استان یزد، با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاه‌ها برای تأمین برق در شرایط بحرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آمادگی مولد‌های برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی استان یزد، با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاه‌ها برای تأمین برق در شرایط بحرانی برگزار شد. این رزمایش با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد برگزار شد و طی آن، عملکرد مولد‌های برق اضطراری و میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین برق مورد نیاز در زمان بروز حوادث و شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.

سنجش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، بررسی عملکرد و قابلیت اطمینان مولد‌های برق اضطراری و اطمینان از تداوم تأمین برق مراکز و خدمات ضروری، از مهم‌ترین اهداف اجرای این رزمایش بود.

این رزمایش در راستای ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات احتمالی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم در شرایط بحرانی اجرا شد.