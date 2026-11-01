سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، مردمی‌سازی پدافند غیرعامل را ضرورتی برای ارتقای امنیت و پایداری کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصطفی سوادکوهی در جلسه پدافند غیرعامل استان گفت: مردم بزرگ‌ترین سرمایه امنیت ملی و مهم‌ترین پشتوانه پایداری کشور هستند و بدون مشارکت آنان، برنامه‌های پدافند غیرعامل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی افزود: اگر مردم در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دیده نشوند، دستیابی به اهداف دشوار خواهد بود؛ در حالی که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی می‌توان بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به تأکید استاندار بر اثربخشی جلسات و دستیابی به نتایج عملیاتی گفت: نشست‌ها باید خروجی مشخص و قابل ارزیابی داشته باشند و مصوبات آنها به اقدامات مؤثر و ملموس منجر شود.

سوادکوهی پدافند غیرعامل را تدبیر پیش از بحران و آمادگی در برابر تهدید‌ها دانست و افزود: این حوزه نباید صرفاً به دستورالعمل‌ها و اقدامات اداری محدود شود، بلکه باید برای نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی و افزایش آمادگی دستگاه‌ها و مردم تلاش کرد.

وی با اشاره به شعار هفته پدافند غیرعامل با عنوان ایران پایدار و مردم‌محور گفت: این رویکرد بر نقش مردم در صیانت از امنیت و پایداری کشور تأکید دارد و باید از ظرفیت مشارکت عمومی برای پیشگیری از تهدید‌ها و کاهش آسیب‌پذیری‌ها استفاده شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان بر تقویت همکاری‌ها، افزایش مشارکت مردم و پیگیری مصوبات برای ارتقای آمادگی و تقویت پدافند غیرعامل در استان تأکید کرد.