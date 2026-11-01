به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی، خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد این کشور سرجنگی خوشه‌ای قابل نصب روی موشک‌های بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است.

کره شمالی همچنین، اعلام کرد: قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی انواع مختلف این کلاهک‌ها را در اختیار یگان‌های نظامی خود قرار دهد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی به نقل از نتایج تحقیقات مؤسسات وابسته به اداره موشکی این کشور اعلام کرد: کلاهک بمب بارشی موسوم به «مدل استاندارد نوع ۲» قادر است با استفاده از حداکثر قدرت تخریبی خود، منطقه‌ای به وسعت ۱۲ تا ۱۳ هکتار را به‌طور کامل نابود کند.