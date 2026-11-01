به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در یک هفته گذشته و در راستای مبارزه با سرقت ماموران کلانتری‌های شهر یزد طرح‌های مقابله با سرقت را با هماهنگی قضایی در محلات اجرا کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در این خصوص ۲۹ سارق را دستگیر که متهمان در بازجویی‌ها به ۷۹ فقره سرقت از منازل، ساختمان‌های در دست ساخت، داخل خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت و معابر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه مقادیری اموال مسروقه از سارقان کشف و تحویل مالباختگان شده است گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.