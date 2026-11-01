به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مهر گفت: زنده یاد زبیده هاشمی مادر بسیجی شهید احمد محمدی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

اسماعیل برزگر افزود: پیکر این مادرشهید والامقام با حضور پرشور مردم تشییع و در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای نورآباد بخش وراوی به خاک سپرده شد.

او در پایان بیان کرد: بسیجی شهید احمد محمدی متولد ۱۳۴۶ ساکن روستای نورآباد از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی دشت عباس به شهادت رسید.