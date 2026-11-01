مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه خود، با اشاره به پیشرفت‌های علمی، فناوری و نظامی کشور، بر لزوم حفظ آمادگی برای پاسخی قاطع به هرگونه تعرض احتمالی دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران دیشب در ۲۴۵مین قرار شبانه خود گرد هم آمدند تا بار دیگر بر ایستادگی و حمایت از نظام اسلامی تأکید کنند.

حاضران در این تجمع حماسی، با اشاره به دستاورد‌های چشمگیر کشور در عرصه‌های علمی، فناوری و نظامی، اقتدار نیرو‌های مسلح را تضمین‌کننده امنیت ملی دانستند. مردم در این اجتماع تأکید کردند که آمادگی بالای نیرو‌های متولی امنیت، پاسخی پشیمان‌کننده را برای هرگونه تعرض احتمالی دشمنان به خاک وطن به همراه خواهد داشت.