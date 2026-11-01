جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز با بررسی موضوعات مختلف در حوزه سیاست خارجی، عمران، صنعت، کشاورزی و آموزش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی و مسائل مرتبط با روابط خارجی کشور با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین کمیسیون عمران مجلس، ابعاد مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تمرکززدایی از پایتخت و محدودسازی توسعه شهری و روستایی در استان‌های تهران و البرز را بررسی کرد.

در کمیسیون صنایع و معادن نیز لایحه الحاق تبصره‌ای به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت؛ لایحه‌ای که بر اساس آن، واردکنندگان خودرو‌های مجاز که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، می‌توانند به‌جای انتقال فناوری، پنج درصد ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند. همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز موضوع اصلاح اراضی روستایی و کشاورزی بررسی شد.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم راهکار‌های بهبود معیشت فرهنگیان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.