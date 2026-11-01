به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرش پهالی در فرم چانگ چوان تالو با کسب امتیاز ۹.۱۳۳ در بین ۱۲ شرکت‌کننده، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

در این فرم نمایندگان چین، اندونزی و کره جنوبی به ترتیب امتیازات ۹.۳۹۰، ۹.۳۰۰ و ۹.۲۶۳ را کسب کردند.

پهالی در ادامه رقابت‌های مجموع دو فرم چانگ‌چوان و گوئن‌شو، فردا در فرم گوئن‌شو به اجرای فرم خواهد پرداخت تا جایگاه نهایی وی پس از مجموع امتیازات دو فرم مشخص شود.

در پایان دو روز مسابقه، هشت ورزشکار برتر سه شنبه (۱۲ آبان) در مرحله نهایی با هم رقابت می‌کنند.