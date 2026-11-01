به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آمادگی مولدهای برق اضطراری مراکز دارای سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی، هم‌زمان با سراسر کشور و به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

آذربایجان‌غربی، این رزمایش در سطح آذربایجان غربی نیز با حضور اسدی معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، مصطفوی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌غربی، کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و جمعی از مدیران صنعت آب و برق استان برگزار شد.

در این رزمایش، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اعلام رمز «یا فاطمه‌الزهرا(س)»، فرمان آغاز رزمایش را به سراسر استان صادر کرد تا فرآیند ارزیابی آمادگی مولدهای برق اضطراری در مراکز مشمول طرح به‌صورت هم‌زمان آغاز شود.

کیامهر در حاشیه این رزمایش از اجرای آن در هشت نقطه سطح استان خبر داد و بر اهمیت سنجش میزان آمادگی تجهیزات تأمین برق اضطراری، ارزیابی توان عملیاتی مراکز حساس و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در شرایط اضطراری تأکید کرد.

این رزمایش با هدف ارزیابی آمادگی مولدهای برق اضطراری، بررسی قابلیت اتکای سامانه‌های تأمین برق پشتیبان و ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد؛ اقدامی که در چارچوب الزامات پدافند غیرعامل، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات ضروری به مردم ایفا می‌کند.