به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای جلب رضایت شهروندان، در اجرای این طرح‌ها ۳۷۸ نفر معتاد و ۱۶۳ نفر خرده فروش جمع‌آوری و دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۲۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

او بیان کرد: دستگیری ۳۳۵ سارق، کشف ۳۷ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف ۶۱۲ دستگاه وسایط نقلیه متخلف و کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از دیگر نتایج اجرای این طرح‌ها بود.

سرهنگ رستمی در پایان افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها آرامش شهروندان است و پلیس با به کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت مردم تلاش می‌کند.