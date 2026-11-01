کارگاه بسته‌بندی عسل روستای ژیور آبدانان با حمایت جهاد کشاورزی و دریافت تسهیلات از محل اعتبارات ریاست‌جمهوری، پس از مدتی توقف، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد و زمینه اشتغال خانواده‌ای روستایی را فراهم ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «نادر غلامی» مدیر کارگاه تولید عسل، با اشاره به روند احیای آن گفت: مدتی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، فعالیت کارگاه متوقف شده بود، اما با حمایت جهاد کشاورزی و دریافت تسهیلات از محل اعتبارات حوزه ریاست‌جمهوری، بار دیگر چرخ تولید آن به راه افتاد.

وی افزود: این کارگاه با برند اختصاصی خود، عسل تولیدشده در شهرستان آبدانان را بسته‌بندی و روانه بازار می‌کند و همسرم نیز در این مسیر همراه من است.

«سلاح‌ورزی» مدیر جهاد کشاورزی آبدانان، با اشاره به ظرفیت زنبورداری منطقه اظهار کرد: آبدانان ۱۶۰ بهره‌بردار در این حوزه دارد که سالانه حدود ۱۵۵ تن عسل تولید می‌کنند و راه‌اندازی چنین کارگاه‌هایی می‌تواند ارزش افزوده این محصول را افزایش دهد.

«نادی» کارشناس جهاد کشاورزی آبدانان، نیز با اشاره به جزئیات حمایت مالی گفت: این کارگاه با اختصاص دو میلیارد تومان از محل اعتبارات ریاست‌جمهوری راه‌اندازی مجدد شده و برای دو نفر اشتغال مستقیم و حدود پنج نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

احیای این واحد کوچک خانوادگی، نمونه‌ای از حمایت هدفمند از کارآفرینی روستایی و رونق تولید محلی در شهرستان آبدانان به شمار می‌رود.