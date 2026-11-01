به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، گفت: پلیس فتا به هیچ کانال، صفحه، شبکه اجتماعی یا وب‌سایتی مجوز فعالیت نمی‌دهد و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند با استناد به دریافت مجوز از این پلیس، اعتبار و قانونی بودن فعالیت خود را به کاربران اثبات کند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از نام و نشان پلیس فتا برای جلب اعتماد شهروندان می‌تواند یکی از شگرد‌های کلاهبرداری باشد، تصریح کرد: کاربران نباید صرفاً به دلیل درج عنوان‌هایی مانند «دارای مجوز از پلیس فتا» یا «فعالیت تحت نظارت پلیس فتا» به یک صفحه یا بستر اینترنتی اعتماد کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: یکی از شگرد‌هایی که ممکن است در این زمینه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، انتشار آگهی‌های جذاب با وعده دریافت وام فوری، استخدام با شرایط آسان، سود‌های تضمینی سرمایه‌گذاری و خریدوفروش طلا و رمزارز است. گردانندگان این صفحات ممکن است برای متقاعد کردن مخاطبان، از عناوین و نشان‌های رسمی استفاده کنند تا کاربران با تصور معتبر بودن مجموعه، اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار آنها قرار دهند یا مبالغی را به حساب‌های اعلام‌شده واریز کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، حتی درج تصاویر نشان پلیس، استفاده از عنوان‌های رسمی یا انتشار ادعای همکاری و نظارت نهاد‌های انتظامی نیز نمی‌تواند ملاک اعتبار یک مجموعه باشد.

پلیس فتا اعلام کرد: کاربران فضای مجازی باید توجه داشته باشند که ادعای برخورداری از مجوز پلیس فتا، به‌تنهایی هیچ اعتباری برای یک فعالیت اقتصادی یا خدمات اینترنتی ایجاد نمی‌کند. همچنین نباید اطلاعات هویتی، رمز‌های بانکی، کد‌های تأیید پیامکی و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار صفحات و کانال‌های ناشناس قرار دهند.

پلیس فتا از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده صفحات و فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.