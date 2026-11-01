معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: مطالبات بیماران پروانه‌ای و خاص را در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کنیم تا هم ندای مظلومیت این کودکان را به گوش دنیا برسانیم و هم بتوانیم از مراجع مختلف حقوق آن‌ها را استیفا کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر سراج، در دیدار با مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعّال در حوزه بیماران خاص؛ پس از شنیدن اظهارات نمایندگان سمن‌های مذکور و در جریان قرار گرفتن مشکلات مطروحه از سوی آنها گفت: ما به عنوان معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، مطالبات این بیماران را در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد تا هم ندای مظلومیت این کودکان را به گوش دنیا برسانیم و هم بتوانیم از مراجع مختلف حقوق آنها را استیفا کنیم.

سراج گفت:هر انسانی با دیدن درد و رنجی که بیماران خاص تحمل می‌کنند، متأثر می‌شود، اما متأسفانه آمریکا و کشور‌های مدعی حقوق بشر به خاطر سیاست‌ها و منافع زیاده‌خواهانه خود با جان یک عده کودک بی‌گناه و بیماران خاص بازی می‌کنند و آنها را از نیاز‌های اساسی و انسانی محروم می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر اینکه ما به ادعا‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه کشور‌های غربی امیدی نداریم، افزود: همه می‌دانیم که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ابزاری است در دست آمریکا و حامیانش. جهانیان دیدند که وقتی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یا گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کردند، نتوانستند تاب بیاورند و آنها را عزل و تحریم کردند.