شهر شیراز در رقابت با هفت شهر دیگر، به عنوان یکی از نامزدهای کسب عنوان «پایتخت نهج‌البلاغه کشور» معرفی شد و نتیجه نهایی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در هفتمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرانی فارس گفت: شهر شیراز در کنار هفت شهر دیگر نامزد پایتختی نهج البلاغه کشور است .

مجیدی افزود: پس از ارزیابی و بررسی‌ها در چند روز اینده این موضوع تعیین تکلیف می‌شود و امیدوار هستیم شهر شیراز به عنوان پایتخت نهج البلاغه کشور معرفی شود .

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس هم در این جلسه گفت: طرح شیراز، شهر زندگی با آیه‌ها در شیراز در حال برگزاری است و ویژه برنامه‌هایی در قالب مسابقات قرانی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری در فضای مجازی با این عنوان اجرا می‌شود .

ولدان ادامه داد: با اجرای این طرح شهر شیراز معطر به عطر قران خواهد شد

در این جلسه سایر اعضا شورا نظرات خود را در جهت گسترش فعالیت‌های قرانی ارایه کردند .