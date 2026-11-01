به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از صدور هشدار زرد برای بارش‌های رگباری در مناطق غربی و ارتفاعات استان از فردا بعدازظهر تا صبح چهارشنبه خبر داد.

تاکامی گفت: دیروز شناس و قراخیل قائم‌شهر با ثبت بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق استان بودند و صبح امروز نیز بلده با کمینه دمای ۳ درجه بالای صفر، سردترین نقطه مازندران شد.

وی افزود: تا ظهر فردا جو استان نسبتاً پایدار است، اما از بعدازظهر فردا تا صبح چهارشنبه، به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات، رگبار‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به صدور هشدار زرد برای این مناطق گفت: بارش‌های رگباری ممکن است موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب نقطه‌ای و محلی شود؛ بنابراین لازم است شهروندان و مسافران جوانب احتیاط را رعایت کنند.

تاکامی ادامه داد: روز چهارشنبه به‌تدریج جو استان پایدار می‌شود و پنجشنبه افزایش دما در مناطق مختلف مازندران پیش‌بینی شده است؛ اما روز جمعه با کاهش دما، رگبار و رعدوبرق در سطح استان خواهیم داشت.

وی در پایان درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز موج کوتاهی دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.