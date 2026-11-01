جهاد کشاورزی استان یزد با هدف استفاده بهینه از ظرفیت اراضی شور و کم‌بازده و تأمین پایدار علوفه، توسعه کشت گیاهان شورزیست از جمله کوشیا و آتریپلکس را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، با اشاره به شرایط اقلیمی خشک استان یزد و محدودیت منابع آب شیرین اظهار کرد: با توجه به گستردگی اراضی متأثر از شوری در یزد، بهره‌گیری از ظرفیت آب و خاک شور در قالب رویکرد «شورورزی» به یکی از راهبرد‌های مهم حوزه تولیدات گیاهی تبدیل شده است.

اکبر شیخ‌علیشاهی، با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی منابع آب و خاک افزود: توسعه کشت گیاهان سازگار با شرایط شوری می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی از اراضی کم‌بازده را فراهم کند. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یزد، استقرار مرکز ملی تحقیقات شوری در این استان را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه این رویکرد دانست و گفت: ارتباط مؤثر میان بخش تحقیقات و عرصه اجرا، زمینه انتقال دستاورد‌های علمی به مزارع و تدوین دستورالعمل‌های فنی متناسب با شرایط مناطق خشک را فراهم کرده است.

شیخ‌علیشاهی با اشاره به نتایج ارزیابی گونه‌های سازگار در مزارع الگویی و ایستگاه‌های تحقیقاتی تصریح کرد: گیاهانی مانند کوشیا و آتریپلکس از ظرفیت مناسبی برای استقرار، رشد و تولید علوفه در شرایط شور برخوردارند و توسعه کشت آنها با رعایت ملاحظات فنی می‌تواند به پایداری تولید علوفه در استان یزد کمک کند.

وی اجرای طرح‌های الگویی، توانمندسازی بهره‌برداران و معرفی الگو‌های موفق کشت در اراضی دارای شوری بالا را از اولویت‌های این معاونت برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش نوین شورورزی، علاوه بر حفاظت از منابع پایه آب و خاک، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان یزد خواهد داشت.