به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ لطف الله محمدی گفت: به منظور افزایش امنیت اجتماعی در سطح اماکن عمومی و جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم صنفی، طرح نظارت پلیس اماکن عمومی اجرایی و ۱۰۶ واحد صنفی مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

او افزود: با ارزیابی‌های صورت گرفته و با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات، از متصدی ۳۲ واحد صنفی تعهد اخذ و ۱۷ واحد متخلف نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی فسا با اشاره به کشف ۳۰۰ بطری نوشیدنی فاقد مجوز بهداشتی و ۳۲۳ عدد دارو در بازرسی از واحد صنفی، بیان کرد: اجرای طرح‌های مشابه و نظارت بر صنوف استمرار دارد و همشهریان گرامی می‌توانند گزارش تخلفات را به مرکز فوریت‌های پلیس اعلام کنند.