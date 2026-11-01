



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رویداد منطقه‌ای و همایش ملی «پتروفن ۱۴۰۵» با شعار «مسیر نوآوری صنعت پتروشیمی» از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی پارک علم و فناوری فارس برگزار می‌شود.

در این رویداد، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه سه استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان گرد هم می‌آیند تا با تکیه بر دانش، خلاقیت و نوآوری، مسیر‌های تازه‌ای برای پاسخ به نیاز‌های صنعت پتروشیمی و خلق فرصت‌های جدید همکاری میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

یکی از بخش‌های مهم این رویداد، برپایی نمایشگاه تخصصی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سه استان است که در آن، شرکت‌های حاضر تازه‌ترین دستاوردها، محصولات و توانمندی‌های فناورانه خود را به نمایش گذاشته و راهکار‌های نوآورانه خود را برای پاسخ به نیاز‌های صنعت پتروشیمی ارائه خواهند کرد.

همچنین در حاشیه این رویداد، از چند محصول فناورانه رونمایی می‌شود تا بخشی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در حوزه فناوری‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی معرفی شود.

در این رویداد، علاوه بر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمینه هم‌افزایی صنعت و زیست‌بوم نوآوری کشور و ارائه نیاز‌های فناورانه شرکت‌های پتروشیمی گروه نیز فراهم خواهد شد.

دکتر یوسف مظاهری، رئیس پارک علم و فناوری فارس، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های راهبردی اقتصاد کشور، برای تداوم رشد، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی، نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است. یکی از اهداف مهم پتروفن ۱۴۰۵، ایجاد ارتباط مؤثر میان ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و نیاز‌های واقعی صنعت پتروشیمی و کمک به تکمیل زنجیره تأمین این صنعت از طریق توانمندی‌های داخلی است.

وی افزود: تکمیل زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، مستلزم شناسایی ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید محصولات فناورانه و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان در فرایند تأمین نیاز‌های این صنعت است. در همین راستا، پتروفن ۱۴۰۵ فرصتی برای معرفی توانمندی شرکت‌های فناور، شناسایی نیاز‌های فناورانه صنایع و ایجاد پیوند مستقیم میان عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان صنعتی فراهم می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری فارس ادامه داد: حضور شرکت‌هایی از سه استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان در این رویداد، فرصت مناسبی برای معرفی محصولات و دستاورد‌های فناورانه، تبادل تجربیات و شناسایی ظرفیت‌های همکاری مشترک است. همچنین رونمایی از محصولات فناورانه در حاشیه این رویداد، نشان‌دهنده توانمندی شرکت‌های داخلی در ارائه راهکار‌های نوآورانه برای رفع نیاز‌های صنعت پتروشیمی خواهد بود.

دکتر مظاهری با تأکید بر نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه ارتباط صنعت و فناوری خاطرنشان کرد: هدف ما این است که ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع از سطح تعاملات اولیه فراتر رفته و به همکاری‌های عملیاتی، بومی‌سازی فناوری، تولید محصولات راهبردی و تکمیل زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی منجر شود. امیدواریم پتروفن ۱۴۰۵ زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناورانه کشور باشد.

رویداد منطقه‌ای و همایش ملی پتروفن ۱۴۰۵ از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک علم و فناوری فارس برگزار می‌شود و بستری برای نمایش توانمندی‌های فناورانه، توسعه تعاملات صنعتی و ترسیم مسیر‌های جدید نوآوری در صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.