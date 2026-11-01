المپیک جوانان داکار؛ برتری دختران فوتسال ایران مقابل کاستاریکا
تیم فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای المپیک جوانان داکار، با نتیجه سه بر صفر مقابل کاستاریکا به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بانوان جوان فوتسال ایران در نخستین مسابقه خود در گروه B بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، به مصاف تیم کاستاریکا رفتند و توانستند با نتیجه سه بر صفر حریف خود را شکست دهند و نخستین سه امتیاز خود را در این رقابتها کسب کنند.
تیم فوتسال بانوان جوان ایران در دومین دیدار خود، سهشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف کامرون خواهد رفت.