المپیک جوانان داکار؛ برتری دختران فوتسال ایران مقابل کاستاریکا

تیم فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان داکار، با نتیجه سه بر صفر مقابل کاستاریکا به پیروزی رسید.