به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست هم‌اندیشی با جوانان و دانشجویان فعال این حوزه، با قدردانی از دغدغه‌مندی و دانش تخصصی نسل جوان اظهار کرد: محیط زیست یک موضوع اجتماعی است و این سازمان باید با فراهم کردن بستر‌های لازم، زمینه حضور مؤثر جوانان را در بخش‌های مختلف از جمله حفاظت از حیات وحش، تنوع زیستی، جنگل‌ها و فناوری‌های نوین فراهم کند.

او با تأکید على ضرورت توسعه آموزش‌های غیررسمی و عملی و جلب مشارکت جوامع محلی برای مقابله با چالش‌هایی، چون شکار غیرمجاز افزود: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سازگاری با تغییر اقلیم از ظرفیت‌های مهم جوانان است و سازمان محیط زیست از پیشنهاد‌هایی همچون تشکیل دبیرخانه دانشجویی تنوع زیستی و توسعه طرح‌های پژوهشی حمایت می‌کند.