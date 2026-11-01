آیین‌های هفته مازندران با برپایی نمایشگاه آثار و وسایل قدیمی، غذاهای سنتی و صنایع‌دستی در مدارس و مناطق مختلف شهرستان عباس‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با روز ملی مازندران، جشن پاسداشت فرهنگ و سنت‌های بومی با حضور دانش‌آموزان و مسئولان در مدرسه دخترانه شهید نوربخش مراد کلاری در کلارآباد برگزار شد.

شورمیج دبیر برگزاری این مراسم گفت: این جشن با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ و سنت‌های قدیمی مردم مازندران برگزار شد و نمایشگاهی از وسایل قدیمی، غذا‌های سنتی و صنایع‌دستی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

الیاسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد نیز بر برگزاری آیین‌های هفته مازندران در مدارس تأکید کرد.

همزمان با این مراسم، برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مازندران در مدارس، روستا‌ها و شهر‌های عباس‌آباد، سلمان‌شهر و کلارآباد با حضور مسئولان، مردم، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و هنرمندان برگزار شد.

ساسان کابلی فرماندار عباس‌آباد در مراسم بزرگداشت هفته مازندران بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ بومی و محلی، به‌ویژه گویش مازندرانی در میان نسل جوان و نوجوان تأکید کرد.

وی همچنین احیای آداب و رسوم محلی و گسترش استفاده از گویش مازندرانی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: حفظ این میراث فرهنگی به مشارکت همه اقشار جامعه نیاز دارد.