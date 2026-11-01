به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ هادی جاویدی‌آزاد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان سروستان، مأموران کلانتری مرکزی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان و مالخران شدند.

او افزود: در ادامه تحقیقات و بررسی‌های تخصصی، اعضای این باند چهار نفره در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون به ۵۲ فقره سرقت از ساختمان‎های نیمه کاره، منزل، محتویات خودرو و مزارع کشاورزی اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز کشف و تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی سروستان با ییان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند بیان کرد: با توجه به برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، شهروندان بایستی ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.