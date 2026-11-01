به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده در مرحله شانس مجدد مقابل سگورا گرور از گواتمالا به میدان رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود والی زاده به پایان رسید و او به جدول رده‌بندی راه پیدا کرد. والی زاده در مرحله رده بندی باید به مصاف اسلام بازرگانوف از آذربایجان برود.

والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد.